斯里蘭卡紓困談判 IMF：取得重大進展

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（中央社記者林行健新德里30日專電）斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重經濟危機，國際貨幣基金（IMF）一支小組今天結束可倫坡紓困談判行程，表示此行取得「重大進展」。

斯里蘭卡經濟近月來逐步崩潰，外匯存底幾乎用盡，民生必需品進口停滯，燃料、食品和其他民生必需品陷入嚴重短缺，終於在5月爆發大規模示威與暴動。

IMF於20日派遣特別小組前往可倫坡討論紓困事宜，今天結束行程，並發表聲明指出，目擊了經濟危機對斯里蘭卡人民的衝擊，重申將支持斯里蘭卡渡過難關。

聲明說，雙方就IMF中期貸款計劃（EFF）所將支持的經濟政策以及改革，進行了「具建設性與成效」的討論；相關討論取得「重大進展」，且會持續以線上方式進行，希望在短期內就EFF相關安排，達成幕僚層級的協議。

IMF說，新救援方案的目的是恢復斯里蘭卡的宏觀經濟穩定性以及債務可持續性，同時照顧貧民及弱勢族群、保障財政穩定性、加速結構性改革，以因應貪汙問題，釋放斯里蘭卡的發展潛力。

由於可倫坡債台高築，多數債權國已失去信心，觀察人士認為，IMF已是斯里蘭卡渡過難關的最後希望。

另方面，斯里蘭卡被印度視為自家後院，這座島嶼的政治傾向以及穩定與否，攸關印度的利益。

今年以來，印度已為斯里蘭卡提供約35億美元的經濟及人道援助，最近又給予價值40億美元的信用額度，供斯里蘭卡購買糧食、燃料、肥料和藥品。

印度觀察人士認為，近年來印度對斯里蘭卡的經營力道減弱，導致中國以「一帶一路」倡議迅速擴大影響力，因此新德里此次應全力協助可倫坡渡過難關，以沖抵及削弱北京的影響力。（編輯：馮昭）1110630