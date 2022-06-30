更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中澳籃球賽 港維權人士和中民族主義分子爆衝突

2022/6/30 22:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本30日綜合外電報導）FIBA世界盃籃球（FIBA World Cup）資格賽，中國隊對戰澳洲隊今天在墨爾本球場舉行。現場傳出香港維權人士和中國民族主義分子爆發衝突，在場觀賽群眾感到震驚。

根據英國每日郵報（Daily Mail）網站報導，在澳洲隊和中國隊賽事進行中，中國的「民族主義分子」和香港維權抗議人士爆發了衝突。

維權人士莫熾韜（Max Mok）聲稱在他開始大喊「解放東突厥斯坦」以及「香港獨立」後，受到了「攻擊」。

影片中可以看到他高喊口號，手上持著海報，然後遭到一名穿著黑衣的高大男子推擠，男子的女友試圖將他拉回座位。

莫熾韜的海報內容是要求釋放Mirzat Taher。Mirzat Taher是澳洲籍維吾爾裔政治犯，遭中國拘禁25年。

另一名抗議者則揮舞1960年代使用迄今，但在中國境內被禁的西藏旗幟。這幅旗幟是西藏獨立運動的象徵。

球場的保全不得不介入化解衝突，並報警請求協助。

據了解，警方之後驅離場內一些相關的群眾。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澳洲國家隊今天最後以76對69獲勝。目前成績4勝0負，已確定晉級。他們7月1日將和日本隊較勁，隨後在7月3日再度對戰中國隊。

批評中國共產黨在新疆、西藏的人權問題、支持香港反送中運動而知名的澳洲昆士蘭大學學生領袖柏樂志（Drew Pavlou）昨天在臉書粉專貼文表示，中國國家籃球隊今天將在墨爾本比賽，賽事將在中國直播，因此呼籲加入他們，在人群中舉起天安門海報、西藏旗幟和台灣獨立旗。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110630

延伸閱讀
澳總理歡迎中澳防長會談 促中解除貿易制裁關係冰凍逾2年 澳中防長新加坡首度握手澳洲總理：重新審查中資承租達爾文港合約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族