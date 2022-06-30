中澳籃球賽 港維權人士和中民族主義分子爆衝突
2022/6/30 22:52
（中央社墨爾本30日綜合外電報導）FIBA世界盃籃球（FIBA World Cup）資格賽，中國隊對戰澳洲隊今天在墨爾本球場舉行。現場傳出香港維權人士和中國民族主義分子爆發衝突，在場觀賽群眾感到震驚。
根據英國每日郵報（Daily Mail）網站報導，在澳洲隊和中國隊賽事進行中，中國的「民族主義分子」和香港維權抗議人士爆發了衝突。
維權人士莫熾韜（Max Mok）聲稱在他開始大喊「解放東突厥斯坦」以及「香港獨立」後，受到了「攻擊」。
影片中可以看到他高喊口號，手上持著海報，然後遭到一名穿著黑衣的高大男子推擠，男子的女友試圖將他拉回座位。
莫熾韜的海報內容是要求釋放Mirzat Taher。Mirzat Taher是澳洲籍維吾爾裔政治犯，遭中國拘禁25年。
另一名抗議者則揮舞1960年代使用迄今，但在中國境內被禁的西藏旗幟。這幅旗幟是西藏獨立運動的象徵。
球場的保全不得不介入化解衝突，並報警請求協助。
據了解，警方之後驅離場內一些相關的群眾。
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