WNBA球星格林納涉持毒在俄國被捕 法院展開審判

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（中央社希姆基1日綜合外電報導）美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner）今年2月入境俄羅斯，卻因涉嫌持有大麻在莫斯科機場被捕，審判今天在莫斯科近郊法院展開。

法新社報導，莫斯科近郊城鎮希姆基（Khimki）的法院發言人弗多夫索娃（Polina Vdovtsova）告訴記者，「審判已經開始」。

曾奪下兩面奧運金牌和WNBA總冠軍的格林納，因毒品走私罪名恐面臨最高10年徒刑。

31歲的格林納在今年2月美國休賽期間前往俄國參加比賽，但俄國當局在她的行李中發現含大麻油的電子菸菸匣，隨後在莫斯科機場遭到拘留。

美國當局最初對這起案件保持低調，直到3月5日才被大眾所知。

格林納在俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭的前幾天遭到拘捕。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）無視美國警告並派兵侵略烏克蘭，促使西方各國對莫斯科當局實施全面制裁。

目前華府方面表示，格林納遭到俄國「錯誤拘捕」，並讓負責人質議題的特使處理此案。（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1110701