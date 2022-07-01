中國製造業反彈亞洲仍普遍疲軟 加深全球衰退疑慮

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（中央社東京1日綜合外電報導）亞洲在6月的製造業活動陷入停滯，因為許多公司受到中國嚴格防疫封控措施造成的供應中斷影響；同時歐洲和美國經濟大幅趨緩的風險，也令人更加擔心全球經濟衰退。

路透社報導，今天公布的一連串調查結果顯示，中國6月工廠活動強力反彈，但日本與韓國趨緩，而台灣呈現萎縮，凸顯供應中斷、成本上升和原物料持續短缺形成的壓力。

一項民間調查顯示，中國6月製造業活動以13個月來最快的速度擴張，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控措施取消後，工廠加速生產以期滿足強勁的需求。

中國取消封控固然可能緩解供應鏈障礙，使受供應中斷之苦的車商等製造商能恢復作業，然而分析師警告，仍有其他不利因素存在，諸如市場日益擔心，美國為使通膨降溫而大力升息將使經濟陷入衰退，並抑制全球整體需求。

許多其他經濟體近數月來因為消費物價壓力沈重而採取緊縮政策的作法，令人擔心全球經濟會大幅下滑，同時金融市場也會受到驚擾。

日本第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席經濟學家新家義貴（Yoshiki Shinke）表示，中國經濟在經歷一段時期的疲軟後有望能好轉，但如今美國和歐洲各經濟體面臨了趨緩風險。

新家義貴還說：「兩者之間將形成拉鋸，而全球經濟展望將有許多不確定性。」（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110701