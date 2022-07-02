日本COVID-19疫情升溫 東京大阪等地確診病例續增

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本全境今天新增2萬2117起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，疫情呈現升溫跡象，包括東京、大阪、福岡、沖繩等地的確診病例都持續增加。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時10分止，日本全境單日新增2萬2117起確診病例，以及10起死亡病例，確診病例呈現微增趨勢。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3616起確診病例，較上週六增加1456例，連續15天高於上週同日，且最近一週平均單日新增2945.9例，是前一週平均的150%。

日本經濟新聞自行統計，東京都至今累計病例數達到160萬5993例，包括4578起死亡病例。

跟東京都同屬首都圈的埼玉縣今天新增1220起確診病例，較上週六增加570多例，且連續4天單日新增逾千例，至今累計病例數為57萬2028例，包括1665起死亡病例。

大阪府今天新增2545起確診病例，較上週六增加1000多例，至今累計病例數101萬8857例，包括5211起死亡病例。

位於九州地方的福岡縣今天新增1341起確診病例，連續12天高於上週同日，也是連續4天單日新增逾千例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1695起確診病例，較上週六的1499例增加196例，連續8天高於上週同日，至今累計病例數為25萬6797例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增102.33人染疫，沖繩縣以679.61人連續99天高居日本各地之冠，島根縣以265.01人居次，熊本縣以264.29人排第3名。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110702