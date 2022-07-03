COVID-19耗盡越南醫護人力 登革熱虎視眈眈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內3日專電）越南今年迄今已通報近8萬例登革熱病例，在南部省市淪陷後，北越地區也面臨登革熱威脅。有看法認為，醫療人員在COVID-19疫情期間紛紛求去，使得越南今年登革熱疫情特別嚴峻。

根據越南衛生部網站，截至6月24日，越南全國共記錄約7.7萬例登革熱病例，與前一周相比增加了1萬多例，並有30人因病死亡。南越地區和部分中越地區為登革熱重災區。

越通社（VNA）報導，資料顯示，截至7月1日，越南經濟樞紐胡志明市已通報10例登革熱死亡病例，今年前6個月的死亡病例較去年同期增加7例，與2016年至2020年的水準相較則多出8例。

與此同時，胡志明市正在治療中的登革熱病例有580例，其中有278例是從鄰近的省分跨區來醫治。

越南副總理武德儋（Vu Duc Dam）表示，如果藥品或醫療用品短缺是造成病人跨區前往胡志明市就醫的原因，必須發布相應的緊急解決方案，「病人沒辦法等待」。

武德儋還說，今年登革熱疫情來得較早，且病例激增。儘管還沒達到疫情高峰，但總病例數已經超越往年。他要求相關機構採取措施滅蚊以及殺死蚊卵。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，醫療人員短缺是胡志明市登革熱確診人數與死亡病例激增的原因之一，由於醫療量能過載，病床都排到走廊上來。

胡志明市的登革熱死亡病例以古芝區（Cu Chi）最多，共有3例。而古芝綜合醫院的200名醫生有40%是剛畢業或是從醫不到5年且沒有治療登革熱的經驗。

胡志明市衛生局副局長阮文永周（Nguyen Van Vinh Chau）表示，有些經驗豐富的醫生辭職，或是轉往其他醫院工作。「有一些病例未能及時發現是感染登革熱，導致情況出現惡化。」

去年6月至10月越南爆發最新一輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，400名社區醫療中心人員辭職，求去的原因大多是因為工作過量且低薪。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，目前醫療中心負責人的月薪僅600萬越南盾（新台幣約7670元），護理師及藥劑師則只有375萬越南盾。他們的工作就是保護民眾免於傳染病危害，就預防登革熱來說，他們要負責檢查疫區並噴灑消毒劑。

越南的登革熱疫情已經開始往北擴散，位於首都河內市的白梅醫院熱帶病中心從6月初至今，已收治數十例登革熱病例，其中大多數病人都有南越地區旅遊史，白梅醫院熱帶病中心主任杜維強（Do Duy Cuong）說，預料北越地區的住院人數在未來幾天將增加。（編輯：韋樞）1110703