承諾土耳其引渡要求以加入北約 瑞典總理拒絕否認

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社瑞典維斯必3日綜合外電報導）土耳其宣稱瑞典已承諾將遣返安卡拉追緝的一些人，以便加入北約，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）今天拒絕否認有這回事。

儘管面對記者質疑，瑞典的庫德族和土耳其難民也對此感到擔憂，安德森並未說明是否已向安卡拉做出這項承諾，好讓土其其不再反對瑞典加入北約。

她說：「我擔任部會首長已有8年，從不談論談判室裡說的話。那的確讓我現在落入有點困難的處境。」

根據瑞典和芬蘭6月28日在馬德里北約峰會期間簽署的一項協議，這兩個北歐國家同意「迅速且徹底地」審查土耳其的引渡要求。

瑞典和芬蘭後來稱，並未承諾確實執行引渡，過程將掌握在有關當局和獨立法院手裡。

不過土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）6月30日在北約峰會結束時表示，瑞典已做出「承諾」，將引渡「73名恐怖分子」，並威脅承諾若未兌現，將阻止其加入北約。

安德森今天多次被要求說明是否已做出這樣的承諾，她僅重申斯德哥爾摩的立場，稱瑞典將繼續尊重國家和國際的法律，沒有任何瑞典國民會被引渡，引渡決定權則取決於獨立的當局和法院。

她說：「如果你沒有參與恐怖活動，就沒必要擔心。」

安德森是在訪問波羅的海哥特蘭島（Gotland）時，舉行峰會結束返國後的首次記者會。每年7月，瑞典各政黨領袖都會聚集該島參加為期一週的政治會議。

俄羅斯入侵烏克蘭，以及瑞典決定加入北約後，瑞典軍方決定強化一些地點的防禦，哥特蘭島是其中之一。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110703