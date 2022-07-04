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疫情加俄烏戰爭打亂供應鏈 美部分城市無國慶煙火

2022/7/4 10:54
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國煙火業代表今天說，部分城市喜歡煙火的民眾在迎接國慶假期之際，卻因為供應鏈中斷的問題，讓他們無法一如過往，享受照亮夏日高空的煙火秀。

法新社報導，全美有許多城市的煙火秀都已取消，包括亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）、加州首府沙加緬度（Sacramento）、明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）及馬里蘭州的大學園（College Park）等。

全國煙火協會（National Fireworks Association）會長豪瑟（Steve Houser）告訴美國有線電視新聞網 （CNN）：「我想，像在華府、芝加哥、紐約等地，有很多真的很大型的（煙火）秀，業者顯然都很努力要照常舉行，因為它們受到很大的關注。」

「但很多中型市場規模的地方…我認為他們受害最深。」

他表示，除此之外，價格也上漲了。

豪瑟提到，過去每個貨櫃的運費是9800美元（約新台幣29.4萬元），如今已經飆漲到3萬6000美元（約新台幣108萬元）。

供應鏈因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國外嚴格實施的封鎖而變得混亂，之後俄羅斯入侵烏克蘭更讓情況雪上加霜，產品供應受到限制，成本也隨之上揚。

煙火只是這一片混亂中最新的受害者。

華府附近的大學園以「COVID-19對供應鏈持續造成影響」為由取消煙火秀，鳳凰城也是如此。

沙加緬度的加州博覽會（Cal Expo）主辦單位表示，他們還面臨人力不足的問題。

馬里蘭州度假勝地海洋城（Ocean City）及亞利桑那州的坦佩 （Tempe）也取消了7月4日國慶日煙火。德州許多社區則因近期乾熱的天氣出現野火災情，禁止施放煙火。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110704

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