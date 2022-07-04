貨幣干預情勢不明 盧布貶值至2週低點

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯貨幣盧布兌美元和歐元匯價今天早盤貶值至2週低點，延續前一個交易日的下跌趨勢。賣壓來自投資人仍在等待是否會有貨幣干預的更多相關消息。

路透社報導，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）上週創20多年來首度停發股利，引發俄國股市接近週末時重挫。盧布匯價也因為失去上週稅務原因導致美元和歐元遭拋售帶來的支撐，而從6月29日觸及的7年多高點回貶。

格林威治時間今天7時38分，盧布兌美元匯價貶值1.4%至55.27盧布；稍早一度貶值至56.5050盧布，創6月20日以來最低價。盧布兌歐元也貶值1.3%至57.29盧布，稍早曾觸及2週低點58.90盧布。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）6月29日表示，為了限制盧布升值水準，莫斯科將減少國家支出，挪出資金來進行外匯干預。

盧布走強會威脅到俄羅斯預算收入，這股升勢已引起俄國官員和出口導向俄企擔憂，因為俄國出口的大宗商品和其他貨品賺進美元和歐元，兌換成盧布後的收入將減少。

Locko-Invest投資部主任波列瓦（Dmitry Polevoy）表示：「我們預期，貨幣干預議題本週會明朗，盧布兌美元匯價會在55盧布左右波動。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110704