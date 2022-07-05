穀物出口遇阻 烏克蘭與土耳其聯合國協商解決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭正與土耳其和聯合國進行協商，以取得擔保讓穀物能從烏克蘭港口運出。

澤倫斯基在與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）的記者會上說：「實際上，我方負責穀物安全出口的代表，正與土耳其和聯合國進行協商。」

他表示：「這是一件非常重要的事情，要有人擔保相關國家船隻的安全，而俄羅斯船隻除外，我們不信任俄國。因此，我們需要保證那些來烏克蘭載運糧食的船隻安全。」

最近幾週新聞報導，此類會談很快會在土耳其舉行。

世界主要糧食出口國烏克蘭指責俄羅斯阻撓船隻移動。澤倫斯基說，目前有2200萬公噸糧食卡關，預計今年秋季還會收成約6000萬公噸。

俄羅斯否認阻止任何糧食運輸，並說船隻無法移動要怪烏克蘭，指稱部分原因是烏方在港口進行布雷作業。

烏克蘭也指控俄羅斯從烏國倉庫裡偷走穀物，並運送出國，或運到俄羅斯占領區、俄羅斯本土或其他國家。

一名土耳其官員今天表示，土耳其已在土國黑海沿岸外擋下一艘懸掛俄羅斯國旗的貨船，並針對烏克蘭所稱船隻載運被盜糧食一事進行調查。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110705