美擁槍比拿駕照容易 白襪澳籍救援王：不可思議

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（中央社芝加哥4日綜合外電報導）來自澳洲、在MLB連兩年榮膺救援王的韓德瑞克斯，在談到芝加哥郊區舉行美國國慶遊行期間發生槍案時指出，在美國要開車得先考駕照，擁槍卻相對容易，簡直不可思議。

在芝加哥郊區國慶遊行時的那起大規模槍擊事件發生後，美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪連兩年拿下救援王的澳洲右投韓德瑞克斯（Liam Hendriks），情緒激動地呼籲美國政府，要更努力地解決槍枝暴力問題。

一名搶手在芝加哥市中心北方約40公里的高地公園（Highland Park）舉行國慶遊行時行凶，造成6人死亡、20多人受傷 ，讓白襪因此取消了賽後施放慶祝國慶日煙火的活動。白襪在2020年、2021年拿下美國聯盟救援王的33歲投手韓德瑞克斯為此有感而發。

韓德瑞克斯指出，在他的家鄉澳洲，自我防衛並非擁槍的充分理由。澳洲在1996年發生大規模槍案後，便進行了重大的改革。

韓德瑞克斯說：「來到這裡，我感到莫名其妙，因為我非美國人，但在某些州，我竟然能走進店裡，然後買回一把手槍，這讓我十分困惑。」

「在這裡，如果我想開車，我必須經過考試，但若我想取得槍枝，我卻不須經過任何測試，這實在太愚蠢了。認為這是個好主意的人，他一定是白癡。」

韓德瑞克斯說：「關於在這些槍擊事件中所使用的武器，我認為在取得的方式上，有些事情需要改變。現在必須採取一些變革，必須拿出一些作法，因為已經有太多人失去性命。」

在與MLB研究是否要延賽後，白襪於今天主場迎戰明尼蘇達雙城的比賽前，為罹難者默哀。

白襪在聲明中說：「我們的心與高地公園社區同在，芝加哥白襪上下對今天駭人槍案無辜受害者的親友，以及受這起悲劇影響的所有人，表達最深切的慰問之意。」

韓德瑞克斯說：「這不僅和失去生命的人有關，這還與他們的家庭有關。這是他們和整個社區都一同經歷的悲劇，這讓人們開始擔心出門、擔心日常生活中去上班這樣的事。」

「我們真的需要好好想想這到底是怎麼了。我不認為已經做得夠多了。針對此事意見不同的兩方，需要在中間取得平衡點，並想出解決之道，因為已經有太多人喪命，所以不論是哪一邊都已經沒有藉口了。」

今天白襪與雙城之戰，兩隊9局打完以2比2戰成平手，雙城10局上半靠兩支安打和1支高飛犧牲打搶下4分，白襪10下只靠波樂克（A.J. Pollock）的安打追回1分 ，最終3比6不敵雙城。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110705