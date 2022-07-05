日擬設俄油價格上限 俄前總統：油價恐破400美元

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯前總統麥維德夫今天表示，據報日本提議將俄羅斯石油價格限制在其當前價格的一半左右，這種作法將導致巿場上的石油顯著減少，且可能推升油價飆破每桶300至400美元。

路透社報導，針對據稱由日本首相岸田文雄提出的上述提議，麥維德夫（Dmitry Medvedev）指出，其結果將導致日本「無法買到俄羅斯石油和天然氣，也無法參與液化天然氣設施薩哈林2號（Sakhalin 2 LNG）計畫」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週簽署命令，完全接管俄國遠東地區的薩哈林2號油氣計畫。英國石油巨頭殼牌（Shell）以及日本2家大型綜合貿易商三井物產（Mitsui & Co.）、三菱商事（Mitsubishi Corp.）可能因此被迫退出。

原本負責營運的薩哈林能源投資公司（Sakhalin Energy Investment Company）將由新公司取代，外資須於一個月內向俄羅斯政府申請保留現有股份。

七大工業國集團（G7）領導人上週同意探索對進口俄羅斯化石燃料（包括石油）施加價格上限的可行性，以限制俄國對烏克蘭軍事行動的資金挹注。

現任俄羅斯國家安全會議（Security Council）副主席麥維德夫在社群媒體寫道：「巿場石油將顯著減少，其價格將會大漲，而且會高於預測價格，超越每桶300到400美元的天價。」

針對將俄油價格限制在當前市價的一半左右一事，克里姆林宮昨天也發表評論指出，其他國家可能不會同意。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1110705