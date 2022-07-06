美擬擲8億發展高空氣球 追蹤中俄極音速武器

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國防部正在發展一項新計畫，力圖在武器競爭中凌駕於中國和俄羅斯，而美軍的秘密武器是：高空氣球。

美國政治新聞網站Politico報導，飛行在6萬至9萬英尺之間的高空充氣裝置將成為五角大廈龐大監控網絡的生力軍，最終可用於追蹤極音速武器。

這個構想聽起來像是科幻小說，但五角大廈的預算文件顯示這項技術正在從國防部的科學部門轉移到軍事部門。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）國際安全計畫（International Security Program）資深研究員兼飛彈防禦計畫（Missile Defense Project）主任卡拉科（Thomas Karako）說：「部署在高空或超高空的平台在配置持久性、機動性以及多種有效載荷的靈活性方面存在很多優勢。」

由於這些氣球可被用來執行多種任務，五角大廈將繼續投資這些計畫。

根據預算文件，過去兩年，五角大廈在氣球計畫方面斥資大約380萬美元（約新台幣1.1億元），並計劃在2023財年投入2710萬美元（約新台幣8億元），持續展開多方努力。

與此同時，儘管今天的最新測試以失敗告終，五角大廈仍將繼續研究自己的極音速武器計畫。

美國計畫的一個亮點是，高空氣球或許有助於追蹤、嚇阻中國和俄羅斯研發的極音速武器。

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中國去年8月曾試射一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，擊中地點與目標雖差了大約39公里，但中國在極音速武器上的進展已讓五角大廈大感訝異。

2002年，俄羅斯開始加快腳步研發極音速武器，以應對美國退出「反彈道飛彈條約」（Anti-Ballistic Missile Treaty）。今年3月，俄國政府聲稱對烏克蘭發射一枚極音速飛彈，標誌其首度在戰鬥中使用極音速武器。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110706