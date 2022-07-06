厄瓜多示威才剛落幕 內閣4部長辭職

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（中央社基多5日綜合外電報導）厄瓜多抗議生活成本的示威落幕僅僅數天後，政府表示，總統拉梭（Guillermo Lasso）今天接受了4位內閣成員辭呈。

經濟部長奎瓦（Simon Cueva）、衛生部長賈爾松（Ximena Garzon）、交通和公共工程部長卡布瑞拉（ Marcelo Cabrera）和高等教育部長李巴迪尼拉（ Alejandro Ribadeneira）均已離職。

總統府聲明說，拉梭感謝奎瓦「在履行職責時提供的忠誠和英勇服務」。

聲明沒有說明辭職原因。

經濟部發言人告訴法新社，奎瓦「幾個月前」做出了辭職的決定。

拉梭任命目前擔任東部圭亞斯（Guayas）省長的商人阿羅賽梅納（Pablo Arosemena）接替奎瓦。

原住民組織領導、時而暴力的示威活動持續18天，造成6人死亡，直到政府上週同意降低燃料價格等要求，示威才宣告落幕。

中央銀行今天表示，厄瓜多因示威活動損失至少10億美元。

拉梭在幾位部長宣誓就職時，提及示威活動癱瘓油井與油管表示：「沒什麼比一方面要求更多資源、要求公平的社會照護，另一方面又攻擊滿足這些要求的收入來源，更荒謬的事了。」

政府與示威群眾達成的協議，包括對最貧困人口的額外財政援助，一年將花費國家7億美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110706