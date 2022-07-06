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雪梨雨彈連炸4天終趨緩 當局警告仍不可掉以輕心

2022/7/6 16:47
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（中央社雪梨6日綜合外電報導）猛烈暴風雨系統導致澳洲雪梨部分地區連4天遭雨彈襲擊，今天的衛星畫面顯示這道系統雖逐漸北移，但河水水位仍未脫離警戒線，迫使當局下達更多疏散令，數萬人逃離家園。

綜合法新和路透報導，雪梨所在的新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）說：「事情離落幕還很遠。」

自週末期間發生洪災以來，當地緊急情況服務已經發布超過100道疏散令。

新南威爾斯州共有8萬5000名民眾被要求立即自住處撤離，或準備好旋即撤離，以免被困在節節高漲的洪水之中，其中大多數是雪梨西部郊區居民。人數高於昨天通報的5萬。

雪梨西緣各地河水氾濫，大片地區成了水鄉澤國，土黃色泥水流入住宅、切斷道路橋梁。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天視察災區時承諾，有鑒於澳洲東岸各地過去18個月洪災頻傳，政府將研究「長期解決方案」。

電視畫面顯示一輛輛汽車卡在屋頂上，住宅和商家四周堆滿沙包，緊急服務人員也忙著援救受困牲畜。

新南威爾斯州部分地區2日以來的累積雨量上看700毫米，已經超過平均年雨量，所幸雪梨雨勢開始趨緩。

氣象學家表示，7、8日兩天雪梨天氣會轉為乾燥，週末將再次看到一些陣雨，但雨勢不會像這幾天看到的這麼猛。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110706

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