日俄油氣緊張升溫 克宮批東京不友善無助發展關係

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（中央社東京6日綜合外電報導）俄羅斯前總統麥維德夫揚言切斷對日本的天然氣和石油供應，雙方緊張升高。和俄國合作開發「薩哈林2號」計畫的兩家日商股價聞訊挫。克里姆林宮批東京不友善態度無助合作。

路透社報導，日本首相岸田文雄在週末的一場政治演說中表示，七大工業國集團（G7）已同意將俄羅斯油價上限設在目前價位一半左右。俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）聞訊揚言切斷對日本的油氣供應。

G7領袖上週同意討論對高於特定價格的俄羅斯油價實施禁運，以削減莫斯科當局的收入和銀彈，不過，並未提到確切的上限。

目前擔任俄國國安會副主席的麥維德夫昨天在社群媒體發文表示，倘若施行那樣的價格上限，日本「將接收不到俄羅斯的石油和天然氣，同時也不得參與「薩哈林2號」（Sakhalin 2）計畫。

麥維德夫還表示，倘若實施價格上限，油價恐漲至每桶300到400美元。

蒲亭（Vladimir Putin）6月30日簽署總統令，指示將薩哈林2號的經營主體薩哈林能源公司（Sakhalin Energy）更改為俄羅斯企業，恐迫使投資這項計畫的兩家日商三井物產（Mitsui & Co）和三菱商事（Mitsubishi），以及英國殼牌（Shell）出局。

擁有「薩哈林2號」12.5%股權的三井物產今天股價重挫5.5%，該股自6月30日迄今累計跌幅達7.4%。

持有薩哈林2號計畫10%股權的三菱商事今天也大跌4.9%，該股自6月30日迄今累計跌幅達6.3%。

日俄關係緊張也可能意味著薩哈林2號天然氣供應將低於預期，天然氣市場將更加緊俏，迫使俄羅斯縮小其在全球天然氣市場的野心。

新加坡多希顧問公司（Doshi Consulting）董事總經理多希（Tilak Doshi）指出，這可能意味著俄羅斯的液化天然氣擴張腳步可能減緩，同時也必須取代殼牌、三井物產和三菱商事服務的市場。

俄羅斯2021年出口400億立方公尺的液化天然氣，成為全球第4大液化天然氣出口商，占全球液化天然氣供應約8%。

薩哈林2號約60%液化天然氣長期合約是出口到日本。

俄羅斯一旦切斷對日本的能源供應，將對日本的能源安全造成破壞。

液化天然氣占日本能源組合約24%，其中從俄國進口的天然氣占9%。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴媒體，日本對俄羅斯的不友善態度，對於發展雙方的經濟貿易或能源部門關係沒有助益。

在媒體詢及對日本首相岸田文雄表示，將把俄羅斯油價上限設在約目前價位一半的說法時，培斯科夫表示，東京當局對莫斯科的立場「非常不友善」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1110706