若美國通膨不降溫 聯準會7月可能再升息3碼

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美國聯準會將於27日宣布下一次的利率調整，只要通膨依舊居高不下且不見趨緩勢頭，大幅升息難免。圖為美元。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）今天公布的會議紀要顯示，美國聯準會（Fed）官員們6月強調對抗通膨的必要性，即使讓已處衰退邊緣的經濟為此放緩也在所不惜，在7月的會議很可能再升息2碼甚至3碼。

「紐約時報」指出經濟數據顯示美國前景艱辛：消費者信心驟減、經濟恐連續2季出現負成長、工廠訂單萎靡不振，且由於投資者擔心經濟衰退即將來臨，石油和天然氣商品價格本週下跌。

聯準會將於27日宣布下一次的利率調整，此前還會公布包含6月就業數字、消費物價指數（CPI）等幾項關鍵經濟數據；只要通膨依舊居高不下且不見趨緩勢頭，大幅升息難免。

聯準會主席鮑爾（Jerome H. Powell）先前表示，7月開會時將論辯究竟升息2碼或3碼，但聯準會成員們已紛紛表態若近期經濟情勢不變，升息力道就要更重。

克里夫蘭聯邦準備銀行行長麥斯特（Loretta Mester）上週受訪時說：「若開會當天情勢仍如目前，我主張升息3碼，因為我還沒看到通膨數字往該有的方向移動。」

聯準會6月15日宣布升息3碼，為1994年以來首見，主要是美國當前通膨處在40年新高，人們越來越擔心通膨不能如預期般消退，時間還很有可能拉長。

美國聯準會6月15日宣布升息3碼，為28年來首見。（中央社製圖）

聯準會已將聯邦資金利率目標區間調高到1.5%至1.75%，遠高於今年初接近零的水平。官員們表示，他們希望盡快提高到約2.5%，而這個區間將對經濟增長構成壓力。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，聯準會6月會議紀要指出「與會者仍預期，為實現目標，聯邦基金利率的目標區間適合持續上調，與會者尤其認為，在下次會議增加50或75個基點可能是合適的。」

「與會者一致認為，經濟前景有必要轉向限制性政策立場；他們認識到，如果通膨壓力持續升高，可能適合採取更加限制性的政策立場。」

但聯準會成員也承認，政策收緊可能會付出代價。會議紀要顯示與會者了解到政策收緊「可能會在一段時間內減緩經濟成長步伐，但他們認為，將通膨壓至2%對實現可持續的最大就業至關重要」。

聯準會官員在6月14至15日的會議期間表示，他們需要採取行動，向市場和公眾保證他們認真對抗通膨。

會議紀要指出：「許多與會者認為，現在面臨的重大風險是，如根據需要調整政策立場的決心為民眾所質疑，高通膨可能就會變得根深蒂固。」（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1110707