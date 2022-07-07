北韓官媒：金正恩召開大會 強化黨「整體」領導

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（中央社首爾7日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩召開前所未見的會議，旨在加強執政黨北韓勞動黨（WPK）對整個社會的「整體」領導。

北韓中央通信社報導，這是同類會議中的第一次，涉及「實現黨領導階層在組織和思想上各方面的鞏固，提高黨的領導角色」。

會議聚焦「黨的生活指導」（PLG）部門，也就是負責監控和監督全國官員與黨員忠誠度的強大組織。

根據總部設在美國的北韓人權委員會（Committee for Human Rights in North Korea, HRNK）2019年報告，「『黨的生活指導』可說是北韓勞動黨最重要的功能」。

「黨的生活指導」隸屬組織指導部（Organization and Guidance Department），監控個人行為的趨勢和模式，特別是可能損害最高領導人利益的行為。

「黨的生活指導」監控手法包括定期自我批判會議，參與者必須坦承自身錯誤並面對其他成員的指責。此外，這個組織還負責傳遞高層領導的指導，並參與挑選選舉候選人。

中央通信社報導，金正恩在會上發表講話時，把「黨的生活指導」稱為緊緊連結黨組織與中央委員會的「血管與神經腺」，也是貫徹黨思想與政策的主軸。

金正恩越來越常舉辦旨在加強控制國家的活動，專家表示，抗疫舉措更利於他的專制政府針對經濟、旅遊、媒體等社會元素制定新控制措施。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110707