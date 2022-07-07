日本參院大選 明星跟貓咪籲年輕人踴躍投票

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本第26屆參議院大選將於7月10日投開票，面對年輕族群投票率低，日本藝人與文化人自發錄製影片呼籲投票；地方選委會甚至請來知名聲優與貓咪，拍攝呼籲年輕人投票的影片。

日本每日新聞、共同社報導，為提高這屆參議院大選投票率，東北地方各縣選舉管理委員會拚命向年輕世代進行宣導，並全面利用社群網站與影音平台。

●宮城縣找貓咪幫忙 七龍珠聲優「聲援」

日本有句諺語說「連貓的手都想借」，意思是忙到不可開交時，找誰來幫忙都可以。宮城縣選舉委員會找來貓咪擔任「宣傳大使」，並由幫知名動漫「七龍珠」主角孫悟空配音的聲優野澤雅子負責配音，影片至今已超過11萬次點閱。

除了上述宣導影片外，宮城縣選委會也在特別設置的網站上，舉行3隻貓爭搶、題為「貓議員總選舉」的模擬投票等活動。

已因參議院選務忙翻天的宮城縣選委會的工作人員，之所以會一如其名「跟貓借手」來呼籲大家投票，主要是因為對年輕族群為主的低迷投票率有危機感。

參議院大選宮城選區投票率，從1989年起到2016年止連續10屆低於全國平均，雖然到2019年總算以51.17%高於全國的48.8%投票率，但18歲跟19歲的投票率只有36.49%。

宮城縣選委會組長平本誠說，選舉總是給人較硬的感覺，如果利用可愛貓咪應該可以讓年輕族群關心選舉。

●藝人文化人錄製影片發聲

同樣是呼籲年輕人出來投票，日本女演員長澤雅美、小泉今日子、男演員松重豐等26名藝人與文化人，自發錄製的投票宣導影片，6月22日起在網路影音平台公開。

這個以「VOICE PROJECT 投票是你的聲音」為題的影片，分成「演員版本」與「文化人版本」，長度各約5分多鐘。

影片一開始先聲明「這既不是廣告也不是政府文宣，這是基於我們自己的想法所錄製的影像」。

長澤雅美在影片中表示，「為了珍惜自己人生的一票就是投票權」；男演員室剛強調一票的份量說，「總之，一就是往上加，跟零有很大不同」。

●高齡者投票率高 成日本政治最大最強勢力

日本政府總務省表示，2021年眾議院大選整體投票率為55.93%，如果從年齡別來看，10多歲的投票率43.21%、20多歲的投票率36.5%。

相對年輕族群，30多歲投票率為47.12%、40多歲投票率為55.56%、50多歲投票率為62.96%、60多歲投票率為71.43%、70多歲以上61.96%。

截至2021年10月止，日本65歲以上高齡者占人口比率為28.9%，近3成的人口占比高再加上投票率高，對政治的影響也來得大。雖然這種情況過去受到批評，但也顯示出高齡者是日本政治最大且最強的勢力。

高齡者是年金受領者，也是醫療、照護等社會福利政策受益者，高齡族群對政治高度關心也是自然而然的事，各政黨及參選人都很重視針對高齡「票倉」所提出的政策。

執政黨今年春天提案給予年金受領者每人5000日圓時，就被批評是為了選舉考量。

日本2019年度社福保障支出占國內生產毛額（GDP）22.14%，但另一方面，針對育兒家庭的政府支出在同年度僅占GDP的1.73%，低於經濟合作暨發展組織（OECD）平均值。

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日本正討論防衛經費要提升到GDP的2%，北大西洋公約組織（NATO）要求成員國達到2%以上水準。不過，英國、德國與法國對育兒家庭的政府支出都超過GDP的3%。

包括醫療及照護等在內帶有生活保障意含的社會保障支出，本質上來說就是難以刪減的支出，隨著日本高齡人口未來將繼續增加，推估2040年時將達到約4000萬人，如何抑制支出成長已成課題，但要刪減總額有困難也是日本的現實狀況。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110707