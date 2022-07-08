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違反制裁 烏克蘭促加拿大勿向俄移交天然氣渦輪機

2022/7/8 15:06
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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭能源部消息人士今天告訴路透社，烏國反對加拿大向俄羅斯國營天然氣工業公司（Gazprom）移交一台用來為德國供應天然氣的渦輪機，因此舉將違反各國對俄國實施的制裁。

俄羅斯天然氣工業公司上月將北溪1號管線（Nord Stream 1）的供氣量降到只有平常水準的40%，理由德國西門子能源公司（Siemens Energy）在加拿大維修的設備遲未歸還。

烏克蘭能源部消息人士說：「依制裁規定，禁止移轉任何有關天然氣的設備。」

加拿大自然資源部、德國經濟部和外交部都未立即回覆置評要求。

能源部高層人士告訴路透社，烏克蘭已獲悉加拿大準備移交渦輪機。

熟悉此事的消息人士表示，歸還渦輪機一事已經決定，並說加拿大和德國都不希望渦輪機成為俄羅斯減供北溪1號天然氣的藉口。

根據路透社看到的信件，烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）6月間曾遊說加拿大，不要將渦輪機歸還給俄羅斯天然氣工業公司。

加盧申科在信中指出，沒有加拿大這座渦輪機，俄羅斯的供氣量仍綽綽有餘，能透過輸送路線維持供應。

能源部消息人士說：「有7台渦輪機，這只是其中1台，而現在正在運轉的那些已能全面供氣。」

基輔一再呼籲對俄羅斯實施更多的制裁。

能源部消息人士表示：「如果加拿大人決定交出渦輪機，無論是直接交給俄羅斯天然氣工業公司，或是先交德國再轉交…這將是七大工業國集團（G7）成員加德兩國規避對俄羅斯制裁所寫下的先例。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110708

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