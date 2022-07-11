週末白宮外近千人示威 籲拜登有力捍衛墮胎權

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國白宮外頭9日聚集近千名示威者，他們舉著標語高呼捍衛合法墮胎權，要求總統拜登拿出更有力的作為應對日前最高法院撤銷聯邦保障墮胎權的裁決。

法新社報導，在場近千名抗議群眾多為女性，群眾高喊「我的身體，我來抉擇」（My body, my choice）的口號，還有部分民眾不顧傾盆大雨坐在人行道，另一邊則有警方人員在旁戒備。

總統拜登在德拉瓦州的雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）度假寓所過週末。白宮外的示威者向拜登隔空喊話，呼籲他採取更多的行動，對抗上月24日遭最高法院推翻1973年羅訴韋德案（Roe v Wade）的裁決，當年的羅案裁決在聯邦層級保障美國民眾的墮胎權。

37歲的示威者貝卡（Becca）花了2小時專程從維吉尼亞到華盛頓，高舉寫著「有需求就墮胎，無須道歉」的標語，還喊說「拜登，硬起來」。

拜登8日簽署行政命令，盼幫助女性取得墮胎藥物及今後能到依然可合法墮胎的州，然而貝卡認為這不夠。

貝卡說：「要解決問題！他簽的行政命令遠遠不夠。」（實習編譯：廖彥甄/核稿：陳亦偉）1110711