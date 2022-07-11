調整對中邊界戰略 印度陸軍大力培訓中文人才

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（中央社台北11日電）印度媒體報導，為調整與中國邊界有關的戰略部署，印度陸軍將招募會說中文的軍官，並加入後備部隊。報導提到，印度陸軍正急於提高各級部隊的中文水平，這一作法符合需要。

印度時報報導，印度陸軍10日發出通知，在獲得必要的批准後，將邀請中文專業人士加入後備部隊，首先將招徠5名平民和1名退伍軍人供選拔。

報導引述印軍軍官說法指出，隨著印度陸軍重新調整在北部邊界地區的戰略部署，其中包括把更多的兵力和火力派往中印實際控制線「重新平衡」局勢，印度陸軍已經擴大了中文培訓的規模，以及中文語言專家的數量。

印度時報先前報導，在印度拉達克地區東部與中國對峙的2年多期間，擁有120萬兵力的印度陸軍已採取多項措施，解決部隊對中文能力和藏學知識方面的空白。

一名印軍軍官指出，此舉題為了幫助印度初級和高級軍事指揮官，在參加各級別會談、舉行升旗儀式和邊境人員會議等場合與中共解放軍接觸。隨著中文技能的提升，印度陸軍人員將更有能力，以更具說服力的方式表達印方觀點。

報導指出，印度陸軍招募的中文專家，在作戰和戰略層面分析時也屬必需。為此，印度陸軍已與古吉拉特（Gujarat）邦的3所大學簽署備忘錄，為印度陸軍培訓中文能力。

此外，印度陸軍訓練學校和德里外國語學校的中文相關職位也有所增加。而印度北部、東部、中央等司令部的語言學校，也正在開設中文課程。（編輯：邱國強）1110711