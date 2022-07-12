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英國保守黨：新任首相9/5出爐 11人爭大位

2022/7/12 09:19（7/12 09:26 更新）
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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國現任首相強生即將下台，執政的「保守黨」（Conservative Party）今天宣布，接替強生的新任首相將於9月5日出爐；目前有11人欲角逐首相大位。

法新社報導，強生（Boris Johnson）任內醜聞不斷，逾50名內閣大臣相繼辭職，試圖逼迫58歲的強生下台。強生上週辭去保守黨黨魁一職，將暫代首相至接班人選出爐，引發這場首相寶座之爭。

具影響力的保守黨國會下議院黨團「1922委員會」（1922 Committee）今天概述了黨魁選舉的時間表。

1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）告訴媒體，提名程序將於明天正式啟動並結束，新任首相將於9月5日國會暑期休會結束時就任。

路透社報導，負責籌辦黨魁選舉的1922委員會表示，候選人至少需要從358名保守黨籍國會議員手中拿到20張票，才能進入13日的首輪投票。

首輪得票數低於30票者，將在14日舉行的另一場投票前遭淘汰。幾乎所有競選者都承諾將大幅減稅，以贏得同僚支持。

保守黨議員將藉由一連串投票，將目前的名單縮減到最後2人，在每輪投票後淘汰得票數最少的候選人，最後再由黨員選出獲勝者。

爭取取代強生的人選包括財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）、運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）、前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）、前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）、前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）、貿易政策國務大臣摩丹特（Penny Mordaunt）、國會議員基希蒂（Rehman Chishti），以及外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110712

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