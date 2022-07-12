陸媒：日本修憲是魔盒 打開將後患無窮

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（中央社台北12日電）日本參議院10日選舉結果，修憲勢力取得超過所需3分之2席次。對此，陸媒評論稱「修憲是魔盒非寶箱」，指日本若將自衛隊升級為軍隊，東亞恐將進入新一輪危機中，日本政府應認清，軍國主義的盡頭是懸崖。

中國官媒「環球日報」11日以「修憲是魔盒非寶箱，日本打開後患無窮」為題發表社評，作以上表述。

社評表示，日本主張「修改憲法」力量已獲得超過3分之2的席位，首相岸田文雄表示，將盡快就自民黨提出的在和平憲法中明確寫入自衛隊等4項修改議題，在國會發起討論。許多分析認為，日本對和平憲法修改的障礙已經基本掃除。

評論指出，修憲動議不僅在日本面臨激烈爭議，也在亞太鄰國以及國際社會引發大範圍的擔憂，在這種情況下，若把自衛隊寫入和平憲法第9條，就是日本向鄰國以及亞洲發出否定戰後歷史、否定和平發展道路的危險訊號。

文章表示，日本在歷史問題上，迄今沒有對亞洲鄰國進行深刻的道歉和反省，反而其國內右翼勢力一直尋求軍事力量的徹底解綁，這是日本與鄰國始終缺乏信任、齟齬不斷的一個重要原因；而近日前首相安倍晉三遇刺事件很可能給了日本自民黨一個博取同情分的契機，將原本進展緩慢的議程大大提前，給歷史倒車再踩上一腳油門。

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評論表示，日本因疫情（COVID-19）正面臨戰後最嚴峻的難關，但修憲的箱子裡，掏不出任何可以應對迫切難題的工具，反而放出噬人的魔怪。如果日本大幅度擴張軍力，甚至將自衛隊最終升級為軍隊、重獲戰爭權利，將把整個東亞拖到新一輪危機之中。

文章強調，「東京對於修憲的渴望已經不再遮遮掩掩，它對在軍事上發揮作用重新充滿興趣，甚至在美國綏靖下有點飄了」；但愛好和平的力量不能坐視，要盡最大努力阻止它打開修憲的魔盒。日本政府更應認識到，軍國主義的盡頭是懸崖，歷史已經證明過一次，不需第二次。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110712