被譏唬弄大王 馬斯克：川普該謝幕退場了

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）特斯拉公司（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）今天表示，美國前總統川普該「謝幕和退場」了。川普幾天前在一項造勢活動中嘲笑馬斯克是「唬弄大王」。

路透社報導，馬斯克在推特發文說，「我不討厭川普，不過他該謝幕和退場了」。

文中並說，「民主黨也該收斂攻擊，以免使得川普除了再當總統之外，別無生存之道」，但未多加解釋。

馬斯克的推文是回應川普9日在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）的發言，當時川普是為國會眾議員候選人培林（Sarah Palin）和參議員候選人奇巴卡（Kelly Tshibaka）站台。

川普在這場造勢活動中說，馬斯克不會購併推特了，他為自己惹來了麻煩。

川普說：「（馬斯克）前幾天宣稱，他從未投票給共和黨候選人。我要說，我倒不知道有這事，因為他告訴過我，他曾投票給我。他也是個唬弄大王，不過他不會買推特了。」

馬斯克上月在卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）表示，他尚未決定在下次總統大選中支持何人。但在此之前一週他卻推文說，他傾向於支持佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）競選2024年總統。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1110712