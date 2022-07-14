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維吉尼亞西南部洪災44人失聯 州長宣布緊急狀態

2022/7/14 14:05
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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國有關當局今天說，維吉尼亞州西南部暴雨成災，引發洪水侵襲阿帕拉契山脈（Appalachians）濱河社區懷伍德（Whitewood），造成40多人與親人失去聯繫。

路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）為加快受災地區的救援腳步，今天宣布維吉尼亞西南部進入緊急狀態。

布坎南郡（Buchanan County）警局副局長布里丁（Eric Breeding）告訴記者，稍早已派遣多達18批搜索隊前往懷伍德與周遭地區，其中包含數名急流救生員。

根據維吉尼亞州布里斯托（Bristol）地方電視台WCYB報導，一名維吉尼亞州緊急事故管理官員在同一記者會表示，上百棟房屋在災難中損毀，許多道路及橋梁遭土石流和大水沖毀。

布里丁表示，截至目前為止，未有經證實的罹難或重傷消息，並說這44人是家屬在他們遭遇洪水襲擊後通報失聯的人數。

此份名單目前無法被認定為「失蹤」人數，因為許多人很可能只因當地通話與電力服務中斷，而無法在第一時間聯繫上。

這波引發洪水的強降雨屬於一個較大型風暴系統的一部分，這個天氣系統在昨晚及今晨影響美國中大西洋岸地區，降雨持續至今天上午。

楊金在聲明中說：「豪雨在布坎南郡引發暴洪，同時連帶引起停電，衝擊道路等基礎設施、重要資源並造成搜救上的困難。」

懷伍德人口約500人，位於西維吉尼亞州與肯塔基州邊界附近、布坎南郡的迪斯默爾河（Dismal River）河畔。（實習編譯：廖宇翔/核稿：盧映孜）1110714

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