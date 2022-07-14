美促對俄羅斯石油價格設限 中國：問題十分複雜

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（中央社台北14日電）針對美國向中國爭取對俄羅斯石油設定價格上限，中國商務部今天語帶保留說，「這個問題十分複雜」，有關方面應推動烏克蘭危機局勢降溫，而不是升溫。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）5日與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴視訊通話。葉倫昨天接受華爾街日報訪問時表示，會中商討對俄羅斯石油訂定價格上限的可能性，以限制俄國的石油收益。「他們聆聽之後，願意就此和我們展開進一步討論。」

中國商務部14日下午舉行例行記者會，商務部發言人束玨婷答覆港媒提問時說，注意到相關報導。當前，國際油價高企，成為推高全球通貨膨脹的主要因素之一，國際社會對此廣泛關注。

她證實，劉鶴5日應約與葉倫舉行視訊通話，在通話過程中，美方介紹了對「有關國家」石油價格設置上限的想法。

束玨婷表示，中方認為，「這個問題十分複雜」，解決問題的前提是，有關各方應努力勸和促談，推動烏克蘭危機局勢降溫，而不是升溫，這符合各方利益。

中國和印度是葉倫為俄羅斯石油訂定價格上限必須爭取的兩大目標，因為中、印現在仍大量採購俄國石油，同時不願加入西方對俄國實施制裁的行列。（編輯：楊昇儒）1110714