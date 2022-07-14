英前財相蘇納克：首相第一要務應處理通膨非減稅

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，他若擔任首相，經濟第一要務將是處理通貨膨脹飆高問題，而不是某些首相大位競爭對手承諾的減稅。

路透社報導，英國5月消費者物價通膨率達到40年來高點的9.1%，英格蘭銀行（Bank of England）預估，當今年10月家戶能源調節稅上調時，通膨率數據將超出11%。

蘇納克今天向英國廣播公司電台（BBC Radio）表示：「我認為，我們的經濟第一要務是處理通膨，而非使通膨更加嚴重。我會在本屆國會減稅，不過我將採取負責任的作法，因為我不是為了當選而減稅，是為了減稅而當選。」

蘇納克上週辭去財相有助於觸動現任首相強生（Boris Johnson）政府垮台，保守黨13日舉行新任黨魁和首相選舉第一輪投票後，蘇納克在進入下一輪投票的6名候選人中領先群倫。

他駁斥一種說法，即自己的財富阻礙他對於大批英國民眾承受經濟壓力的理解，比如他不願支持以公費資助清寒學生在休假期間的學餐。

蘇納克與妻子莫西（Akshata Murthy），兩人名列「星期日泰晤士報」（Sunday Times）5月刊登的全英國最富裕250人「富豪排行榜」（Rich List）之上。

蘇納克曾被詢問，他是否會「太過光鮮和富有」以致不適合擔任首相，而他答稱，自己一向是以品格而非銀行帳戶作為識人標準，希望他人也能如此。

蘇納克還說：「當大流行疫情來襲時，我充分了解這對全國各地數以百萬計民眾可能造成的衝擊。」（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110714