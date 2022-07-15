全球最宜居國家台灣榮登第3 外籍人士最滿意醫療

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（中央社慕尼黑15日綜合外電報導）旅外人士交流網站InterNations以生活品質、定居難易度、國外就業、個人財務狀況等標準評比，公布的調查顯示台灣名列2022年旅居海外人士最宜居住國家第3名。

總部位於德國慕尼黑的InterNations發布「旅外人士圈內人」（Expat Insider）年度調查報告，這次有1萬1970名外籍工作者參與調查，他們來自177個國家，現居181個國家。結果顯示，旅外人士對台灣可輕鬆負擔的醫療照護、安全感和金融穩定性感到滿意。

高達98%的受訪者滿意在台灣的個人安全，全球平均則是81%，在健康與福祉方面也居冠。個人理財（第8名）和定居難易度（第6名）方面也有擠進前十，84%受訪者認為台灣人民普遍友善（全球平均為66%），而70%受訪者對他們的財務狀況感到滿意（全球平均為60%）。

台灣在生活質量指數中排名第2，100%外籍人士認為醫療保健價格實惠，遠高於全球平均61%；98%認為取得醫療服務普遍容易，全球平均則為73%。

高達98%的受訪者滿意在台灣的個人安全，全球平均則是81%；70%的人對自己的財務狀況感到滿意，相較於全球平均60%。

被問及他們最喜歡台灣的什麼時，旅居台灣的匈牙利受訪者表示：「當然是食物和大自然。」其他人也表示同意，台灣的飲食多樣性和餐飲選擇評比為第10。94%受訪者也喜歡台灣的自然環境（全球平均為83%）。儘管如此，台灣在環境與氣候指數（第21名）中的表現最差，主因空氣品質（第41名）不甚理想。

在這份排名中，墨西哥、印尼分別位居第1和第2名，香港、紐西蘭和科威特則敬陪末座。

其他排名方面，葡萄牙名列第4，西班牙與阿拉伯聯合大公國分居第5和第6名、越南第7、泰國第8、澳洲第9、新加坡第10、美國第14、中國第33、韓國第40，日本則排名第47、香港第50。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110715