亞洲最佳旅遊目的地 台北5度獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）美國商務旅遊雜誌「環旅世界」（Global Traveler）8日公布年度「休閒生活風格獎」，台灣台北第5度獲選「亞洲最佳休閒旅遊目的地」。

「環旅世界」網站8日發表新聞稿，宣布今年「休閒生活風格獎」（Leisure Lifestyle Awards）得主，除了台北連5年獲獎，桃園國際機場也獲選「亞洲最受歡迎免稅購物機場」。

「亞洲最佳休閒旅遊目的地」（Best Leisure Destination in Asia）由台灣台北連5年獲獎，第2名到第5名分別為南韓首爾、泰國普吉、日本東京、新加坡。

網站說明，各個獎項的評比依據去年12月14日到今年4月30日期間對訂戶讀者進行的問卷調查。「環旅世界」專營美國商務旅客，擁有55萬訂戶。

觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝指出，全球疫情仍在，美國民眾的旅遊喜好更注重健康、安全與環保永續，這正是台灣優勢。

交通部觀光局長張錫聰透過新聞稿表示，全球跨境旅遊受到影響的此刻，台灣觀光持續做好迎接國際旅客到來的各項準備。（編輯：周永捷）1110610