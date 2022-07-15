暴雨將襲日本九州 鹿兒島一萬多人接獲撤離通報

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本氣象廳今天表示，今晚到明天上午九州南部與北部可能發生短時間內降下大雨的「線狀對流」現象，並對鹿兒島縣薩摩川內市發布大雨警報，今晚共有1萬3207人接獲疏散指示。

日本放送協會（NHK）報導，受到低氣壓和鋒面影響，從西日本到北日本的廣範圍地區，大氣狀態非常不穩定，九州與山口縣從今晚到明天上午可能出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流），下暴雨的可能性高。

東北地區地盤較鬆，日本氣象廳呼籲民眾要嚴防土石流災害、低窪地區淹水、河川氾濫等。

氣象廳表示，今晚到明天上午，九州南部與北部可能發生線狀對流。這也是日本氣象廳今年6月開始運用線狀對流預報機制後首度發布。

九州地區今天下大雨，截至下午6時的24小時內降雨量，宮崎縣葡萄野市231.5毫米、熊本縣人吉市214毫米、鹿兒島縣霧島市131.5毫米。宮崎縣葡萄野市與小林市一小時降雨量分別是94毫米、80.5毫米，都創下當地觀測史上降雨量最大紀錄。

日本氣象廳預測東日本、北日本局部地區17日也會下大雨。

日本氣象廳解釋，所謂線狀對流是積雨雲呈現線狀 可綿延50至300公里遠，移動的方向可能都在同一個位置或停滯不動，在線狀積雨雲左右20至50公里成為降雨區域，降雨可持續好幾個小時。此現象可能導致暴雨，發生時間短暫且較難預測。（編輯：周永捷）1110715