紀念流產政變 土耳其總統談經濟：率先克服通膨

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）土耳其今天紀念流產政變6週年，總統艾爾段表示，通膨持續飆升是全球性問題，土耳其一定會成為最早克服通膨的國家之一。土國6月通膨年增率升至78.6%，創下24年來最高紀錄。

2016年7月15日，一支土耳其軍隊企圖推翻艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政權，政變最終導致252人死亡，逾2000人受傷。土耳其指控伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）及其領導的葛蘭恐怖組織（FETO）為幕後主使者。

艾爾段今天透過預錄影片表示，2016年7月15日人民抵制策劃政變人士，是土耳其民主及歷史的里程碑。從此刻起，在民主成熟度及絕對認同國家意志力方面，外界將以7月15日為分水嶺檢視土耳其歷史。

艾爾段再次感謝積極抵抗政變者，並強調：「毫無疑問，7月15日對我們的主要意義在於，它象徵著我國人民首度積極且光榮地抵抗我國歷史上面臨的政變。」

他說，人民於7月15日保護共和、民主及這個國家的成就，透過這回抵抗，「我們向我們的敵友展示土耳其永遠不會被挾持，土耳其民眾永遠不會被擊倒」。

艾爾段保證已採取、並正在落實所有行政及法律措施，以根除陰謀人士及這項叛國事件的源頭，使土耳其今後不會再面臨如此威脅。

土耳其已將7月15日定為民主與國家團結日，紀念2016年政變。艾爾段說，這類事件象徵一個新時代及國家崛起。

他指出，政府不僅根除FETO成員，還消滅所有威脅土耳其統一的恐怖分子，伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIL）、庫德族人民保衛軍（YPG）/庫德民主聯盟黨（PYD）恐怖匪幫都已被殲滅。「我們將恐怖組織限制於我們劃定的邊界外，而不是在我們的土地上與他們對抗」。

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艾爾段也提到土耳其持續的經濟問題。他說，政府正在努力將全球及區域危機轉為機遇，並表示有能力、決心及意願解決現有的經濟窘境，包括高昂的生活成本。「絕不允許試圖透過經濟陰謀改變土耳其進程的人得逞」。

他說，全球物價上揚，特別是由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及（俄烏）戰爭造成的能源價格上漲，導致通膨持續飆升，「這是全球性問題，不僅是我們的問題。我們一定會成為最早克服這個問題的國家之一」。（編輯：馮昭）1110715