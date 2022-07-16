過雙重生活密謀恐攻 德軍1中尉遭判刑

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（中央社柏林15日綜合外電報導）德國一名軍官被控不實登記為尋求庇護的敘利亞難民，還策劃想在國內恐攻，遭法院依觸犯「危害國家的嚴重暴力行為」判刑，成為德國近年來又一矚目右翼極端主義案件。

德國近年苦於解決軍中右翼極端化問題。2020年出於單位內極右翼情形嚴重，德國解散精銳特種部隊KSK並宣布將相關單位全面重組。

「華盛頓郵報」報導，法院判決書指出33歲的德軍中尉阿布瑞克特（Franco Albrecht）遭判刑5年半，他的罪名另含持有非法武器、爆裂物及詐欺，全案可上訴。

阿布瑞克特2017年在維也納機場的洗手間取出裝有子彈的手槍被捕，手槍事先被一名清潔工發現並報警，警方按兵不動等犯嫌取槍時將他一舉成擒，之後案情發展更宛如電影情節。

偵辦期間比對阿布瑞克特的指紋後，檢警發現他過著雙重生活：一方面是德軍軍官，另一方面又用別的名字在巴伐利亞登記為敘利亞難民。

檢方指控他冒充敘利亞人，好讓所策劃的恐攻看來像是「激進的伊斯蘭恐怖主義行為」。阿布瑞克特2015年起就一直想策劃恐攻，當時德國正值所謂移民危機最嚴重的時期，有超過100萬大多來自飽受敘利亞內戰蹂躪逃來德國的難民。

阿布瑞克特2017年被捕時，媒體報導他已列出一份挺難民政治人物的暗殺名單。不過法院認為他假冒敘利亞人的動機純粹是鑽登記庇護制度的漏洞想掩護犯行。

判決書指出2015年12月29日，被告穿著陳舊衣服、把臉塗黑並染了鬍鬚前往難民登記收留中心，告訴中心人員他是逃出敘利亞，駕車從奧地利進入德國，護照遺失又只會說法語。順利登記後，阿布瑞克特享受到難民福利並過著雙重生活，直到被捕。

法院認為阿布瑞克特「多年前即已走向右翼極端、種族主義」，對信奉猶太教者尤其反感，認為對方刻意製造難民危機讓德國「混種」，想最終消滅日耳曼民族。

檢方表示，阿布瑞克特持有包含1把半自動步槍、2把半自動手槍、超過1000發子彈和50多個爆裂裝置，一些彈藥與爆裂物是從部隊所竊出。（譯者：陳亦偉）1110716