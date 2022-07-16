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強生將下台 英國第一貓意外捲入首相之爭

2022/7/16 17:09
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）長住英國首相官邸的英國「第一貓」賴瑞（Larry）今天捲入政治紛擾：一位呼聲很高的首相參選人透露可能帶著4隻貓搬進官邸，賴瑞何去何從，成為外界關注焦點。

法新社報導，英國現任首相強生（Boris Johnson）即將下台，博弈業者賭盤最看好國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）接任。她參加保守黨支持者網站「保守黨之家」（Conservative Home）主辦的問答活動時，被問到最大弱點為何，她透露她有4隻緬甸貓。

摩丹特說：「把牠們帶進唐寧街10號，可能會為賴瑞帶來一些挑戰。」

賴瑞已在英國首相官邸住了10多年。牠是前首相卡麥隆（David Cameron）為了解決官邸鼠患，自2011年開始飼養。卡麥隆去職後，賴瑞仍留下，換了新主人梅伊（Theresa May）；梅伊去職後強生上任，賴瑞仍在官邸。

賴瑞有著「內閣辦公室首席捕鼠官」職銜，他還擁有自己的非官方推特（Twitter）帳號@Number10cat，有63萬5000名追隨者。

本月稍早，醜聞纏身的強生宣布，待繼任者選出後他就會正式下台。而賴瑞也在社群媒體「澄清一些事情」。

推文說：「第1點，我不是強生的貓。第2點，和過去所有首相一樣，強生只是唐寧街的暫時居民。第3點，我是這裡的永久居民。當他最終離開，我會留下來。第4點，是的，這一切很令人尷尬，但很快就會結束。」（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1110716

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