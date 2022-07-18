北京：願和菲討論鐵路貸款 還有更多基建合作

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（中央社記者張淑伶北京18日電）菲律賓新任總統小馬可仕下令，針對前政府與中國達成的3個鐵路建設計畫貸款協議重新進行談判。中國外交部今天證實此事並表示歡迎，還說要與菲方打造更多的基建合作項目。

澎湃新聞報導，中國外交部今天的例行記者會上，發言人汪文斌表示，基礎設施合作是過去6年來中菲務實合作的一大亮點，雙方合作建成了橋梁、水壩等重點項目，包括3條鐵路在內的一系列項目一直在「有序推進」。

他還說，中方歡迎小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指示菲國主管部門就項目合作同中方進行商談，將和菲國新政府就此全面對接，持續推進項目建設，「做好存量，做大增量，打造更多的基建合作標桿項目，助菲提升傳統和新基建水平」。

汪文斌並稱，菲律賓是中國的友好近鄰，中方始終將菲律賓放在周邊外交的優先位置。菲律賓剛剛成立新一屆政府，中菲關係站在新的起點上。不久前，國務委員兼外長王毅訪菲，雙方確定了大農業、大基建、大能源、大人文4大重點領域合作。

外媒報導指出，菲中鐵路計畫相關談判始於2018年，相關計畫總預算為49億美元。前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內尋求加強對中關係，並擱置兩國長期以來在南海的主權爭議，以換取數十億美元援助、貸款和投資承諾，其中包括菲國基礎建設計畫。

小馬可仕矢言捍衛國家主權，但他先前也曾明確表態，稱需要在其他領域加強與北京的關係。（編輯：呂佳蓉）1110718