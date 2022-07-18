韓國外長抵日訪問 望解決歷史恩怨修復雙邊關係

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（中央社東京18日綜合外電報導）韓國外交部長朴振今天抵達東京，會晤日本外務大臣林芳正。朴振行前表示，此行將向日方傳達新總統尹錫悅的和解誠意；尹錫悅希望解決韓、日兩國的歷史恩怨，修復雙邊關係。

路透社報導，朴振和林芳正的會談內容，無法立即得知。這是韓國新總統尹錫悅5月上台後，朴振首次出訪日本。

由於日本在1910至1945年占領朝鮮半島的不堪過去，韓國與日本兩國多年來關係緊繃。雙方之間的爭議從日本戰時強迫勞動（徵用工）到出口管制，不一而足，但兩國已表達改善關係的意願。

從電視新聞畫面可以看到，朴振從首爾機場出發前告訴記者，他將向日方轉達尹錫悅對改善韓日關係的強烈意願。

韓國官員希望這次高階官員出訪能展開會談，在日韓雙方的爭議方面取得突破。

一名負責對日政策的韓國高級官員上週告訴路透社，朴振此行目的在開啟雙方對於戰時徵用工爭議的談判。這項談判在韓國前任總統文在寅執政時期，陷入僵局。

日本官員也表示，改善雙邊關係固然重要，但還要看首爾對於解決爭端的提案，這些爭端包括了韓國法院下令扣押二戰強徵勞工日企的資產。

韓國最高法院預計將在8月或9月針對是否清算這些資產做出最後裁決。東京當局已經警告，一旦韓國最高法院下令執行，將導致嚴重的後果。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110718