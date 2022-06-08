韓美日副外長磋商 譴責北韓飛彈試射籲重返談判

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（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國、美國和日本高階官員今天表示，北韓試射飛彈屬「嚴重、非法的」挑釁，他們並且敦促平壤重返對話、接受外界援助以因應COVID-19疫情。

路透社報導，南韓外交部第一次官（副部長）趙賢東、美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、日本外務省事務次官森健良今天在首爾進行磋商，對北韓作出上述批評。

北韓幾天前剛進行最近一次飛彈試射，跡象顯示，平壤可能正準備進行2017年以來首次核試爆。

這是去年11月以來3國首度舉行外交部次長層級會議，也是韓國總統尹錫悅於5月就任以來的第一次，會中強調北韓加強武器測試，升高國際憂慮。

3國在聲明中敦促北韓接受國際制裁、立即停止「升高緊張或造成區域不穩定」的行徑。

他們並矢言加強安全合作以對抗北韓威脅。雪蔓再次確認包括延伸性嚇阻（extended deterrence）在內的美國防禦承諾，也就是美軍有能力在盟友面臨攻擊時進行嚇阻，尤其在核力量方面。

聲明提到：「他們強調，通往嚴肅且持續對話之路依然敞開，敦促朝鮮民主主義人民共和國重回談判，並且表達出對朝鮮民主主義人民共和國正面回應國際援助以對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的期盼。」

北韓今年已經進行至少18次武器試射，凸顯其持續發展中的核武和飛彈儲備。

有分析指出，北韓最早可能於北韓勞動黨中央委員會全體會議前，下週就再度進行武器測試。北韓2013年和2017年都在中央委員會集會前進行核試爆。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110608