更多編輯台推薦新聞：
太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：中國一度想聯歐抗美 如今與歐關係極度低迷
首頁 / 國際

印度總統選舉 4800名國會議員及省議員投票

2022/7/18 20:44（7/18 21:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印度近4800名國會議員、省議員18日投票，將選出下一任總統。圖為印度總理莫迪（前）投票。（安納杜魯新聞社）
印度近4800名國會議員、省議員18日投票，將選出下一任總統。圖為印度總理莫迪（前）投票。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里18日專電）印度近4800名國會議員、省議員今天投票，將選出下一任總統。印度媒體預測，女性部落領袖慕爾穆將取得6成選票輕鬆取勝。

現任印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）的5年任期將於24日結束，他是印度第14任總統。但由於第一任總統普拉薩（Rajendra Prasad）競選過兩屆且成功連任，因此這次是印度第16屆總統選舉。

根據印度憲法，總統一職是以間接選舉的方式產生，選舉人團由國會參議院和人民院的議員及各省省議員組成，上午開始分別在國會大樓及各省省議會投票。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上午9時23分在推特貼出他投票的照片。

雖然印度憲法在行政、立法領域上賦予總統諸多職權，但印度採行內閣制，這些職權實務上多由總理執行，總統是象徵性的虛位元首。

印度公民只要年滿35歲，符合競選國會議員的資格，就可參選總統，但需獲得50名舉薦者（proposer）和另50名附議者（seconder）的背書，才能登記參選；舉薦者和附議者都必須是國會及省議會的議員。

本屆兩名總統候選人為執政陣營國家民主聯盟（NDA）提名的原住民部落領袖慕爾穆（Draupadi Murmu），以及在野陣營推舉政壇老將辛哈（Yashwant Sinha）。

本屆兩名總統候選人為執政陣營國家民主聯盟提名的原住民部落領袖慕爾穆（左），以及在野陣營推舉政壇老將辛哈（右）。（左圖取自慕爾穆臉書facebook.com，右圖取自維基百科，版權屬公有領域）
本屆兩名總統候選人為執政陣營國家民主聯盟提名的原住民部落領袖慕爾穆（左），以及在野陣營推舉政壇老將辛哈（右）。（左圖取自慕爾穆臉書facebook.com，右圖取自維基百科，版權屬公有領域）

慕爾穆是奧里薩省（Odisha）森索族（Santhal）原住民，1958年出生，克服艱苦環境完成學業，獲聘教職，1997年競選地方議員成功，從此踏入政途。她更上一層樓當選省議員之後，歷任奧里薩省商業暨交通廳、漁業暨畜牧廳廳長。

2015年5月，慕爾穆被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督，2021年7月卸任。擔任總督期間，慕爾穆曾拒絕簽署省議會通過的兩項法案，這讓外界相信，她若當選總統，不會只是政府的橡皮印章。

辛哈出生於1937年，1987年從政，曾任公職人員、外交官、以及財政部長和外交部長等要職，2015年獲法國政府頒發榮譽軍團勳章，被形容為經驗豐富的官僚人員及政治人物。

但他的政治生涯也是大起大落，參加過3個政黨，包括目前執政的印度人民黨。他後來開始批評莫迪政府的政策，而於2018年脫離印度人民黨，被延攬為反對陣營的總統候選人。

執政陣營在人數上本已佔優勢，加上部分在野陣營議員臨陣倒戈，媒體估算，慕爾穆至少可取得6成選票。她若當選，將成為印度首位原住民部落出身的總統，以及印度第2位女性總統。

計票程序將於21日在國會進行，得票超過50%者當選，並於25日宣誓就職。（編輯：周永捷）1110718

延伸閱讀
印度將舉行總統選舉 女性部落領袖呼聲高日媒：日美澳印擬投資印太逾500億美元抗中中國通過陸地國界法 針對印度意味濃厚
柯文德
拒在野聯盟提名 聖雄甘地之孫退出印度總統選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族