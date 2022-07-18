印度總統選舉 4800名國會議員及省議員投票

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（中央社記者林行健新德里18日專電）印度近4800名國會議員、省議員今天投票，將選出下一任總統。印度媒體預測，女性部落領袖慕爾穆將取得6成選票輕鬆取勝。

現任印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）的5年任期將於24日結束，他是印度第14任總統。但由於第一任總統普拉薩（Rajendra Prasad）競選過兩屆且成功連任，因此這次是印度第16屆總統選舉。

根據印度憲法，總統一職是以間接選舉的方式產生，選舉人團由國會參議院和人民院的議員及各省省議員組成，上午開始分別在國會大樓及各省省議會投票。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上午9時23分在推特貼出他投票的照片。

雖然印度憲法在行政、立法領域上賦予總統諸多職權，但印度採行內閣制，這些職權實務上多由總理執行，總統是象徵性的虛位元首。

印度公民只要年滿35歲，符合競選國會議員的資格，就可參選總統，但需獲得50名舉薦者（proposer）和另50名附議者（seconder）的背書，才能登記參選；舉薦者和附議者都必須是國會及省議會的議員。

本屆兩名總統候選人為執政陣營國家民主聯盟（NDA）提名的原住民部落領袖慕爾穆（Draupadi Murmu），以及在野陣營推舉政壇老將辛哈（Yashwant Sinha）。

本屆兩名總統候選人為執政陣營國家民主聯盟提名的原住民部落領袖慕爾穆（左），以及在野陣營推舉政壇老將辛哈（右）。（左圖取自慕爾穆臉書facebook.com，右圖取自維基百科，版權屬公有領域）

慕爾穆是奧里薩省（Odisha）森索族（Santhal）原住民，1958年出生，克服艱苦環境完成學業，獲聘教職，1997年競選地方議員成功，從此踏入政途。她更上一層樓當選省議員之後，歷任奧里薩省商業暨交通廳、漁業暨畜牧廳廳長。

2015年5月，慕爾穆被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督，2021年7月卸任。擔任總督期間，慕爾穆曾拒絕簽署省議會通過的兩項法案，這讓外界相信，她若當選總統，不會只是政府的橡皮印章。

辛哈出生於1937年，1987年從政，曾任公職人員、外交官、以及財政部長和外交部長等要職，2015年獲法國政府頒發榮譽軍團勳章，被形容為經驗豐富的官僚人員及政治人物。

但他的政治生涯也是大起大落，參加過3個政黨，包括目前執政的印度人民黨。他後來開始批評莫迪政府的政策，而於2018年脫離印度人民黨，被延攬為反對陣營的總統候選人。

執政陣營在人數上本已佔優勢，加上部分在野陣營議員臨陣倒戈，媒體估算，慕爾穆至少可取得6成選票。她若當選，將成為印度首位原住民部落出身的總統，以及印度第2位女性總統。

計票程序將於21日在國會進行，得票超過50%者當選，並於25日宣誓就職。（編輯：周永捷）1110718