印度將舉行總統選舉 女性部落領袖呼聲高

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（中央社記者林行健新德里17日專電）印度明天舉行第16屆總統選舉，由女性部落領袖慕爾穆、資深政治人物辛哈分別代表執政與在野兩陣營參選，當選人將於25日上任。印度媒體預測，慕爾穆勝選的可能性較高。

印度總統任期5年，可連選連任。總統柯文德（Ram Nath Kovind）於2017年7月25日上任，任期將於今年7月24日結束。他現年76歲，基於年齡與健康因素，已表明無意競選連任。

本屆總統選舉，以執政的印度人民黨（BJP）為首的國家民主聯盟（NDA）提名原住民部落領袖慕爾穆（Draupadi Murmu）角逐，在野陣營則是共同推舉政壇老將辛哈（Yashwant Sinha）應戰。

慕爾穆現年64歲，出生在東部的奧里薩省（Odisha）一個原住民部落，克服艱苦環境完成學業後成為教師，1997年從政，曾任奧里薩省交通廳、商業廳、漁業暨畜牧廳的廳長，後被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督（governor）。

她若當選，將成為印度首位原住民部落出身的總統，以及印度第2位女性總統。

辛哈現年84歲，1960年進入印度行政服務局（IAS），屬於菁英階層，曾是印度人民黨黨員，最高做到副主席，也曾出任財政部長及外交部長等要職，但2018年因理念分歧而退黨。

他在財政部長任內的主要政績，包括解除石油產業管制、開放電信產業，以及透過徵收石油附加稅的措施，為印度公路網的修建開闢財源等。

印度總統是由國會兩院議員及各省省議員投票選出。本屆選舉，國會議員手中的1票在計票時以700票計算，而各省省議員則視人口比例，投下的1票最少等同8票，最多等同208票，得票超過50%的候選人勝出。基於執政聯盟在國會及各省議會的人數優勢，媒體普遍預測，慕爾穆勝選的可能性高。

根據印度憲法，總統的職權包括任命總理、各省總督、最高法院及高等法院法官、檢察總長及審計總長等高層官員，也是三軍最高統帥。此外，總統有特赦權，而且法案在國會通過後，需總統簽署才可生效。

但印度採行內閣制，憲法賦予總統的職權實務上多由總理執行，總統通常是象徵性的虛位元首。

另方面，印度本屆副總統選舉訂於8月6日舉行，同日開票，候選人提名期限為7月19日；現任副總統納依度（M. Venkaiah Naidu）任期到8月10日，新任副總統將於次日宣誓就職。（編輯：郭中翰）1110717