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瑞士堅守軍事中立 醫院將不收治俄烏戰爭傷患

2022/7/19 12:44
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（中央社日內瓦18日綜合外電報導）瑞士政府今天表示，瑞士的醫院將不收治俄烏戰爭中的傷患，理由是瑞士堅守軍事中立，且難以辨別送來的傷患是軍人或平民。

法新社報導，瑞士「每日廣訊報」 （Tages Anzeiger）提到，北大西洋公約組織（NATO）的「歐洲-大西洋災害應變協調中心」（Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center, EADRCC）正在安排烏克蘭的國際醫療後送，而瑞士部分的邦願意積極回應協調中心的要求。

中立的瑞士並非北約會員國。

瑞士聯邦政府研究這項跨國請求，但最終仍決定婉拒收治俄烏戰爭中的傷患。

瑞士外交部在聲明中說：「與其將傷患送至瑞士治療不如就地支援，瑞士通常基於援助和人道主義承諾就能在現場提供更好、更有效的支援。」

「除此之外，根據中立法，此事執行起來會有困難，因為戰區的傷患送來後，院方幾乎無法分辨是一般平民或軍人。」

外交部強調，作為人道主義援助的一環，瑞士已持續為衝突中的傷者支援各項復原措施。

聲明說，瑞士已提供烏克蘭利維夫（Lviv） 、蘇米（Sumy） 、切爾尼戈夫（Chernihiv）等地主要醫院所需的醫療器材，並提供物理治療師的訓練。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭沒幾天後，瑞士打破一貫中立的態度，決定和歐洲聯盟（EU）一起對俄羅斯實施相同的制裁。

瑞士上個月堅稱遵守嚴格的軍事中立原則，不會讓瑞士的戰爭物資經由第3國送到烏克蘭。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110719

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