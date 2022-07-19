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利用馬拉威兒童拍片 中國男子出庭被控人口販運

2022/7/19 15:15
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（中央社馬拉威里朗威18日綜合外電報導）一名中國男子因拍攝馬拉威兒童喊出種族歧視口號的影片，被控種族歧視和剝削兒童。據當地媒體報導，他今天在馬拉威首都里朗威出庭，以人口販運罪行遭到起訴。

26歲的盧克據稱在被拍攝兒童不明白意思的情況下，拍攝他們用中文唸出歧視非裔族群字眼的影片，並把影片在中國社群媒體出售。

事件曝光後，他從馬拉威潛逃出境，上月在鄰國尚比亞因非法入境被捕。

盧克被引渡至馬拉威，並於今天出庭。他被控犯下5起人口販運罪行。檢察官表示，預計未來2週調查結束後將提出更多指控。

資深法官曼赫瓦茲（James Mankhwazi）拒絕讓盧克交保，代表他將在接下來15天調查期間等候審訊。

曼赫瓦茲表示，檢方指出盧克有棄保潛逃風險，因為他沒有固定住所，且可能干預未成年證人。

檢察官告訴法庭：「因為被告有棄保潛逃風險，我們否決了被告的保釋申請；他潛逃至尚比亞就證明了這一點。」

檢察官姆瓦尤利波（Prescott Mwayiulipo）也在法庭上反對讓盧克交保，以保護他免於承受影片引發的眾怒。（實習編譯：王嘉瑜／核稿：戴雅真）1110719

盧克
利用馬拉威兒童拍片涉種族歧視 中國男子在尚比亞落網[影] 利用非洲兒童商業拍片涉種族歧視 中國喊零容忍[影]
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