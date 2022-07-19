更多編輯台推薦新聞：
太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權
兩岸

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國防部與洛馬達協議 3年內要買375架F-35

2022/7/19 16:27（7/19 16:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為F-35A同型機。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
圖為F-35A同型機。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國防部與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）今天表示，雙方同意在3年內打造約375架F-35戰機。受到通貨膨脹與生產放緩影響，最常見版本的F-35價格預期將上揚。

五角大廈武器採購長拉普蘭特（William LaPlante）表示：「我們欣然宣布，國防部和洛克希德馬丁達成握手協議，採購新一批F-35戰機，以375架為基本數量。」

路透社今天稍早報導，這筆價值約300億美元（約新台幣9000億元）的交易即將達成協議。

所謂「握手」協議是敲定價格和授予合約的起點，過程若不是得花上數月，也很可能需要數週，因此交易的最終價格與不同版本單價目前仍不明朗。

F-35最普遍版本F-35A在2007年完成首架製造時，單價為2.21億美元，此後由於產量與技術提升，加上買家增加，使得這種第5代匿蹤戰機單價掉到7900萬美元。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

五角大廈說，協議最終購買的戰機數量，可能還會因為「美國國會對2023財政年度預算所做的任何調整，以及國際夥伴的任何訂購要求」，而有所變動。

洛克希德馬丁在聲明中指出，儘管「在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續衝擊且F-35數量減少的情況下，每架F-35的製造成本還是能達到低於破紀錄的通膨趨勢」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）1110719

洛克希德馬丁
不讓中俄專美於前 美成功測試2枚洛馬極音速飛彈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族