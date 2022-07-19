美國防部與洛馬達協議 3年內要買375架F-35

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國防部與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）今天表示，雙方同意在3年內打造約375架F-35戰機。受到通貨膨脹與生產放緩影響，最常見版本的F-35價格預期將上揚。

五角大廈武器採購長拉普蘭特（William LaPlante）表示：「我們欣然宣布，國防部和洛克希德馬丁達成握手協議，採購新一批F-35戰機，以375架為基本數量。」

路透社今天稍早報導，這筆價值約300億美元（約新台幣9000億元）的交易即將達成協議。

所謂「握手」協議是敲定價格和授予合約的起點，過程若不是得花上數月，也很可能需要數週，因此交易的最終價格與不同版本單價目前仍不明朗。

F-35最普遍版本F-35A在2007年完成首架製造時，單價為2.21億美元，此後由於產量與技術提升，加上買家增加，使得這種第5代匿蹤戰機單價掉到7900萬美元。

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五角大廈說，協議最終購買的戰機數量，可能還會因為「美國國會對2023財政年度預算所做的任何調整，以及國際夥伴的任何訂購要求」，而有所變動。

洛克希德馬丁在聲明中指出，儘管「在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續衝擊且F-35數量減少的情況下，每架F-35的製造成本還是能達到低於破紀錄的通膨趨勢」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）1110719