肥料漲價菲農叫苦 小馬可仕將親自致信中俄等國

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（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）菲律賓總統小馬可仕表示，他將親自致信中國、印尼、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、俄羅斯等國政府，希望藉由政府間協商，為菲國農民解決肥料價格高漲問題。

ABS-CBN新聞網報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天與農業部官員開會時表示：「我在想，如果我寫信給他們（這些國家），會不會有用…我會說，我們要買這麼多數量的肥料。」

據報導，小馬可仕所指的國家包括中國、印尼、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞和俄羅斯。

小馬可仕目前兼任菲國農業部長，盼藉此解決食物價格上漲和未來可能的糧食短缺問題。他表示：「他們想幫我們，他們想跟我們接觸。我們應該利用這個（機會）。」

小馬可仕說，讓這些國家「用好價錢賣肥料給我們。這就是政府對政府的意義所在」。

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商業鏡報（BusinessMirror）報導，化學肥料價格飆漲下，菲國農業部去年宣布進口化肥，再以補貼價格出售給農民。馬尼拉當局接觸的國家包括中國，菲方以每公噸500美元（約新台幣1.5萬元）向中國購買尿素。

農業部表示，因為施肥成本太高，有些稻農選擇減少施肥，這可能影響菲律賓稻米產量。農業部還另外撥付150億披索（約新台幣80億元）預算，補貼菲國稻農購買化肥。（編輯：韋樞）1110719