蒲亭赴德黑蘭參加伊俄土峰會 將會伊朗最高領袖

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（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天到訪德黑蘭，將與伊朗最高領袖哈米尼會談，這是俄羅斯2月下旬揮軍烏克蘭以來，他首度出訪前蘇聯加盟共和國以外的國家。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）也將在德黑蘭與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面，兩人將就恢復烏克蘭穀物經黑海出口及敘利亞和平等議題進行會商。這將是莫斯科侵略基輔以來，蒲亭首度與北大西洋公約組織（NATO）成員國領導人面對面會談。

蒲亭於美國總統拜登訪問以色列和沙烏地阿拉伯後數日出訪中東，對西方國家傳遞一道強烈訊息，也就是儘管莫斯科遭到制裁，仍計劃與伊朗、中國和印度建立更緊密的戰略關係。

克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在莫斯科告訴媒體記者：「與哈米尼（Ali Khamenei）接觸非常重要。針對雙邊與國際議程中的最重要議題，他們之間已經逐漸展現出彼此信任的對話。」

鄂夏柯夫並表示：「在大部分議題上，我們的立場接近或完全相同。」

法新社報導，伊朗極端保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）將接待蒲亭和艾爾段，這是他去年就任以來主持的首場高峰會。

這場三方峰會名義上將聚焦於敘利亞議題，是為所謂「阿斯塔納和平進程」（Astana peace process）的一環，盼終結已超過11年的敘利亞衝突。

在俄羅斯、伊朗、土耳其斡旋下，中東國家敘利亞的交戰方2016年12月達成停火協議。敘利亞政府與反對勢力2017年1月在當時名為阿斯塔納的哈薩克首都展開談判。截至目前，在此一架構下已進行多輪會談，持續協商大致上已避免嚴重衝突。

俄土伊三國都介入敘利亞事務，德黑蘭和莫斯科支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），安卡拉則支持敘利亞反對勢力。

艾爾段昨天晚間已抵德黑蘭。伊朗國營電視台報導，萊希今天上午在總統官邸薩阿達巴德宮（Saadabad Palace）接見他。艾爾段稍晚會見了對伊朗重大國家政策有最終決定權的哈米尼。

對同樣遭到西方經濟制裁、且在包括核子協議等議題上與美國嚴重見分歧的伊朗而言，蒲亭此刻到訪來得正是時候。

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由於中東正在形成美國所支持的波斯灣阿拉伯國家與以色列聯合集團，區域權力平衡恐怕會朝不利德黑蘭的方向進一步傾斜，擁有神職的德黑蘭領導人現在急於與俄羅斯加強戰略關係。

一位要求不具名的伊朗高階官員說：「考量到烏克蘭戰爭爆發後的地緣政治關係演變，德黑蘭會想辦法獲得莫斯科的支持，來因應與華府和美國區域盟友的對抗。」（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1110719