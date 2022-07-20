俄土伊三方峰會 蒲亭盛讚對談「有助益且充實」

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（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天與土耳其、伊朗總統舉行三方峰會討論敘利亞議題，儘管峰會因莫斯科入侵烏克蘭而蒙上陰影，會後蒲亭仍盛讚對談「非常有助益且充實」。

法新社報導，蒲亭形容峰會氣氛「效率高且有建設性」，他說，3位領袖採納聯合聲明，並承諾為促進敘利亞局勢「正常化」而加強合作。

蒲亭並盛讚他與伊朗極端保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）以及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的雙邊會晤。

蒲亭說，他和艾爾段討論了烏克蘭和俄羅斯穀物出口以及糧食安全。蒲亭並未多加說明。

今天稍早會談開始時，蒲亭盛讚艾爾段斡旋烏克蘭糧食出口談判，並稱談判取得了一些進展。

俄羅斯在烏克蘭的軍事干預，阻礙了世上最大的小麥等穀物出口國之一烏克蘭的出口，引發全球對糧食短缺的擔憂。

這是蒲亭2月24日下令入侵烏克蘭以來，僅僅第2次出國。

另根據伊朗聲明，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天會晤蒲亭時，呼籲加強與俄羅斯的「長期合作」。

哈米尼說：「伊朗和俄羅斯的長期合作對兩國都非常有利，我們兩國有許多協議和非正式協定，包括在石油和天然氣領域，必須完全跟進和落實。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110720