巴西聯邦儲蓄銀行廉正總監死亡案引關注

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西聯邦儲蓄銀行（CEF）內部控制及廉正部門總監巴蒂斯塔19日晚上被警衛發現死在聯邦特區巴西利亞的銀行總部，引起當地社會關注。

巴蒂斯塔（Sérgio Ricardo Faustino Batista）是聯邦儲蓄銀行資深員工，1989年進入銀行，2022年3月通過正式遴選程序接管內部控制及廉正部門。

聯邦特區刑警指出，初步調查顯示巴蒂斯塔是自殺死亡。聯邦儲蓄銀行發布聲明，對巴蒂斯塔的死亡表示遺憾，並將協助案件調查。

根據聯邦儲蓄銀行，銀行服務管道收到的所有投訴都會轉發至內部控制和廉正部門（DECOI），內容從貪腐到性騷擾都有。例如最近在巴西鬧得沸沸揚揚的醜聞，是有關銀行前總裁吉馬良斯（Pedro Guimarães）性騷擾女下屬的指控，導致吉馬良斯辭職下台。吉馬良斯否認所有指控。

對吉馬良斯的投訴在5月間送抵巴蒂斯塔負責的內部控制和廉正部門。在成為該部門總監前，巴蒂斯塔是吉馬良斯在銀行的策略顧問之一，並長期擔任吉馬良斯的私人顧問。

巴西環球電台「今日新聞」（Jornal Hoje）政治評論家薩迪（Andréia Sadi）指出，巴蒂斯塔的手機已交到刑警手中，警方將察看手機，以瞭解吉馬良斯是否曾就性騷擾女下屬的指控與巴蒂斯塔進行交談。

根據銀行女職員的投訴，吉馬良斯經常在出公差期間將她們叫到他在飯店的房間，要求提供藥品或手機充電器。當她們到達時，吉馬良斯都穿著不合時宜的服裝，強擁她們，甚至用手觸碰她們的私密部位。

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吉馬良斯與巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）過從甚密，為免醜聞影響波索納洛在10月總統大選尋求連任的計畫，在銀行女職員提出性騷擾和道德騷擾指控後，波索納洛政府政治和經濟團隊馬上開會決定，讓吉馬良斯在6月辭去銀行總裁職務，聯邦檢察官辦公室隨即展開調查。（編輯：馮昭）1110721

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