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拜登沒宣布氣候緊急狀態 發行政命令推離岸風電

2022/7/21 10:33
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（中央社麻州索麥塞20日綜合外電報導）熱浪席捲美歐之際，美國總統拜登今天發布行政命令推動離岸風電、投資23億美元打造基礎建設因應氣候變遷，但未應議員要求正式宣布氣候緊急狀態。

拜登在麻州1間前身為燃煤發電廠訪問時宣布這些行政命令。與此同時，美國和歐洲正經歷破紀錄的高溫，約1億美國人本週將面臨高溫警報。

拜登表示：「氣候變遷實際上就是對我們國家和世界的生存威脅，這是緊急狀況，緊急狀況，我會這樣看。」

「我們的公民和社區健康確實受到威脅…我們的國家安全受到威脅…我們的經濟也處於危險之中，所以我們必須採取行動。」

根據拜登的行政命令，聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）將提供23億美元資金協助各州開設避暑中心，以及因應氣候變遷的其他影響。拜登也宣布對國內離岸風電提供援助，在墨西哥灣推動新離岸風電計畫。

拜登並表示，政府接下來還會有更多行動，但他未應民主黨議員與環保人士要求正式宣布氣候緊急狀態。

氣候緊急狀態宣布後，就可動用國防生產法（Defense Production Act）來加強永續能源產品與系統的生產。

拜登今天告訴記者，很快就會決定是否要正式宣布氣候緊急狀態。

拜登在麻州演說時表示，無論有沒有議員參與，政府都會做一切必要的事，「國會沒有採取應有的行動…這是緊急情況，我會這樣看待它。作為總統，我將利用我的行政權力來應對氣候危機」。

拜登去年展開任期時，承諾兌現因應全球氣候危機的選舉支票，但卻一再遭受打擊。

上任第一天拜登就簽署行政命令，帶美國重回巴黎氣候協議，後來他又雄心勃勃宣布，2030年前，要讓美國溫室氣體排放量比2005年減少50%至52%。

但他包含5500億美元潔淨能源和其他氣候倡議的「重建美好未來」（Build Back Better）法案，因為未能在國會取得必要的支持，幾乎確定胎死腹中。

此外，傾向保守派的最高法院上月裁定，未經國會批准，環境保護署（EPA）不得發布廣泛的溫室氣體法規。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110721

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