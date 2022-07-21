美中情局長：無情報顯示蒲亭健康亮紅燈

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）今天表示，目前沒有情報顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）健康不穩或狀況不佳。

英國廣播公司（BBC）報導，愈來愈多未經證實的媒體揣測消息指稱，今年滿70歲的蒲亭健康狀況不佳，可能罹患癌症。

但伯恩斯今天說，沒有關於這種消息的證據，還開玩笑稱蒲亭看起來「健康得不得了」。

伯恩斯在科羅拉多州的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上說：「關於蒲亭健康的謠言甚囂塵上，但就我們所觀察到的，他整個人健康得不得了。」不過他在回應觀眾笑聲時趕忙說這不是正式情報評估。

曾任駐莫斯科大使的伯恩斯說，過去20多年來，他一直在觀察並與蒲亭打交道。

伯恩斯說，蒲亭「深信控制、恫嚇與算帳」，這些特質在過去10年因他的幕僚圈縮小而更形鞏固。

伯恩斯說：「他深信擔任俄國領袖的使命是讓俄羅斯再次成為強權，認為關鍵是在俄羅斯鄰國重新形塑影響力，沒有掌控烏克蘭，他辦不到這點。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早時表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事重心已不再僅止於烏東，還暗示莫斯科的策略在西方向烏克蘭提供像多管火箭這類重武器後已有所改變。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110721