英大學擬售中企監視技術 政府援引國安法擋下

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國政府今天首度援引新實施的國家安全法，禁止曼徹斯特大學與中國1家企業分享機器人攝影機技術。

路透社與英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，英國商務部長夸騰（Kwasi Kwarteng）今天下令，禁止曼徹斯特大學（University of Manchester）對北京無限願景科技有限公司（Beijing Infinite Vision Technology Company）授權可嵌入兒童玩具、無人機等監視設備的動態攝影機技術。

英國政府發布的命令指出：「該技術或會用於建立可能造成英國國安風險的防衛或技術能力。」

英國政府表示：「將智慧產權轉讓給收購方會產生那些風險。」

這是部長們首度根據「國家安全和投資法」（National Security and Investment Act）進行干預。今年稍早，在擔心具戰略重要性技術遭對手收購的背景下，「國家安全和投資法」實施生效。

曼徹斯特大學創新工廠（Innovation Factory）開發的Scamp-5和Scamp-7技術可嵌入多種設備，讓設備的攝影機更有效處理大量影像。

夸騰在英國脫離歐洲聯盟（EU）後擁有新的干預權力，但他至今態度謹慎。夸騰正在調查中國公司對英國最大晶片廠紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fab）的收購案。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110721