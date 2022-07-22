CNN：美官員擔心中國干擾空域 阻裴洛西訪台

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名官員說，美國政府擔心中國為了破壞聯邦眾議院議長裴洛西可能於8月訪台的行程，有意宣布台灣上空為禁航區，恐令區域情勢緊張加劇。

這名官員還說，中國也可能派戰機進一步侵擾台灣的防空識別區，可能引發台灣和美國方面的反應，但未詳述可能的反應為何。

近幾個月，中國戰機頻頻侵擾台灣的防空識別區，雖不違反國際法，但常導致台灣採取預防性的防禦措施，包括緊急升空因應。中國戰機並未進入台灣領空，即海岸線向外延伸12海里範圍內。

CNN引述3名知情人士的說法報導，裴洛西（Nancy Pelosi）規劃在未來數週內訪台。

今年陸續有其他美國國會議員和卸任官員訪台，但裴洛西若能成行，將是25年來訪台位階最高的美國國會議員。1997年，時任眾院議長、共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）也曾訪台。

英國金融時報（Financial Times）最早披露裴洛西規劃於8月訪台的消息。裴洛西說，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫，但也表示，展現對台灣的支持很重要。總統拜登則說，軍方認為目前這不是個好主意。

參謀首長聯席會議發言人巴特勒（Dave Butler）表示，軍方「大致」向決策者簡報了軍事評估。他說：「我們談到對手可能採取的行動，討論了後勤和軍事計畫及整備。」他不願說明聯席會議主席密利（Mark Milley）是否與裴洛西談過這趟可能的訪台行程。

裴洛西表示，她「耳聞」拜登對這趟行程的看法，但拜登並未直接對她表達意見。她說：「我想總統的意思是，軍方可能擔心我的飛機被擊落之類的事。我不太清楚。」

兩名消息人士說，國務院官員也有些顧慮。但國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天避答這趟行程的相關問題，僅說目前還只是「假設」。

普萊斯重申拜登政府仍遵守一個中國政策，還說美國與台灣雖沒有正式外交關係，但雙方建立了「堅實的非官方關係」。

中國外交部發言人趙立堅日前回應，中國要求美方不得安排裴洛西訪台，並停止美台官方往來、停止製造台海局勢緊張因素。

駐美國台北經濟文化代表處告訴CNN，台灣方面「未收到任何關於眾院議長裴洛西計劃訪台行程的消息」。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110722